В Минске ветер сдул остановочный навес на троллейбус

В Минске ветер сдул остановочный навес на троллейбус5
- 18.05.2020, 12:43
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Пострадал пассажир.
Остановочный навес сдуло ветром на троллейбус. Водителю пришлось экстренно затормозить — пострадал пассажир. Об этом сообщает ГАИ Минска.
Утром в понедельник сильный порыв ветра снес металлический каркас остановки «Улица Брестская» на 59-й троллейбус. Он как раз подъезжал в остановке. Водителю пришлось экстренно затормозить — пострадала пассажир троллейбуса.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На месте работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска.