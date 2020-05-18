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В Минске ветер сдул остановочный навес на троллейбус

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  • 18.05.2020, 12:43
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В Минске ветер сдул остановочный навес на троллейбус

Пострадал пассажир.

Остановочный навес сдуло ветром на троллейбус. Водителю пришлось экстренно затормозить — пострадал пассажир. Об этом сообщает ГАИ Минска.

Утром в понедельник сильный порыв ветра снес металлический каркас остановки «Улица Брестская» на 59-й троллейбус. Он как раз подъезжал в остановке. Водителю пришлось экстренно затормозить — пострадала пассажир троллейбуса.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На месте работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска.


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