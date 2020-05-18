Нефтяные понты и медицина 4 Виктор Горбачев

18.05.2020, 12:56

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Виктор Горбачев

А если бы эти миллионы потратили на медоборудование?

Когда будете пытаться пройти бесплатное обследование на КТ или МРТ, а вас будут записывать в очередь на июнь или июнь, всегда вспоминайте про нефтяные понты. Ну, про то, как власть выделывается. Да-да, в ущерб нам и медицине.

Если будете видеть проблемы в медицине в реальности, а не красивые речи чиновников, всегда про понты помните.

Когда вас будут загонять на субботники, всегда вспоминайте про властные понты. Если в школе или садике будут просить "добровольно" скинуться на краску и ремонт, тоже вспоминайте про понты и нефть.

При чем тут нефть?

Беларусь в марте купила 181,6 тыс. тонн нефти у Азербайджана, аж по цене USD 265,85 за 1 тонну.

А потом тут же еще купила и у Казахстана 79,8 тыс. тонн по USD 199,32 за 1 тонну.

Ну, и у России в догонку купила за USD 170,93 за 1 тонну.

К чему я? Тут же элементарное видится. Вот, если бы просто купили тот же объем нефти, купленный у Азербайджана, но у Казахстана, то экономия составила бы USD 12,1 млн долларов.

Понимаете? 12 миллионов зелени улетучилось и не сэкономили. И это только на одной сделке. И это не считая еще и транспортировки. А что? Богатые же. Зато понтов по всем каналам и во всех СМИ — выше крыши.

Вот и говорю про нефть и медицину. А если бы эти 12 миллионов в медоборудование для страны? Или для чего еще с пользой?

Хотя? Понты же всегда дорого стоят. Пока одни так понтуются, другие по сусекам и карманам последнее вынимают и скидываются.

Красиво жить "богатым" не запретишь.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"