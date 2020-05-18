Нефтяные понты и медицина

Нефтяные понты и медицина4
- Виктор Горбачев
- 18.05.2020, 12:56
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А если бы эти миллионы потратили на медоборудование?
Когда будете пытаться пройти бесплатное обследование на КТ или МРТ, а вас будут записывать в очередь на июнь или июнь, всегда вспоминайте про нефтяные понты. Ну, про то, как власть выделывается. Да-да, в ущерб нам и медицине.
Если будете видеть проблемы в медицине в реальности, а не красивые речи чиновников, всегда про понты помните.
Когда вас будут загонять на субботники, всегда вспоминайте про властные понты. Если в школе или садике будут просить "добровольно" скинуться на краску и ремонт, тоже вспоминайте про понты и нефть.
При чем тут нефть?
Беларусь в марте купила 181,6 тыс. тонн нефти у Азербайджана, аж по цене USD 265,85 за 1 тонну.
А потом тут же еще купила и у Казахстана 79,8 тыс. тонн по USD 199,32 за 1 тонну.
Ну, и у России в догонку купила за USD 170,93 за 1 тонну.
К чему я? Тут же элементарное видится. Вот, если бы просто купили тот же объем нефти, купленный у Азербайджана, но у Казахстана, то экономия составила бы USD 12,1 млн долларов.
Понимаете? 12 миллионов зелени улетучилось и не сэкономили. И это только на одной сделке. И это не считая еще и транспортировки. А что? Богатые же. Зато понтов по всем каналам и во всех СМИ — выше крыши.
Вот и говорю про нефть и медицину. А если бы эти 12 миллионов в медоборудование для страны? Или для чего еще с пользой?
Хотя? Понты же всегда дорого стоят. Пока одни так понтуются, другие по сусекам и карманам последнее вынимают и скидываются.
Красиво жить "богатым" не запретишь.
Виктор Горбачев, "Фейсбук"