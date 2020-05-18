закрыть
18 мая 2020, понедельник, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав Беларуси насчитал 30572 случая заражения коронавирусом

9
  • 18.05.2020, 13:10
  • 4,102
Минздрав Беларуси насчитал 30572 случая заражения коронавирусом

Официальные данные существенно занижены.

Минздрав насчитал 30572 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 171 смерть от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин