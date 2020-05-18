Минздрав Беларуси насчитал 30572 случая заражения коронавирусом

Минздрав Беларуси насчитал 30572 случая заражения коронавирусом9
- 18.05.2020, 13:10
- 4,102
Официальные данные существенно занижены.
Минздрав насчитал 30572 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 171 смерть от него.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.
Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.