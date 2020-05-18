Минздрав Беларуси насчитал 30572 случая заражения коронавирусом 9 18.05.2020, 13:10

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Официальные данные существенно занижены.

Минздрав насчитал 30572 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 171 смерть от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

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