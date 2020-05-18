В Египте задержан главред оппозиционного ресурса 2 18.05.2020, 13:12

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Лина Аттала

Фото: DW

Само издание уже три года как заблокировано в Египте.

В Египте задержан главный редактор одного из последних независимых СМИ страны "Мада Маср", сообщает ресурс в воскресенье, 17 мая, на своей странице. Лина Аттала была задержана в Каире недалеко от тюрьмы Тора во время интервью с матерью арестованного активиста демократического движения, передает DW.

"Мада Маср" сообщает, что в полиции отказываются называть причину задержания и не допускают до нее адвоката. Издание отмечает, что задержание Лины Атталы стало очередным ударом по и так находящимся под большим давлением со стороны властей египетским СМИ. Сайт "Мада Маср" уже три года заблокирован на территории Египта, для того, чтобы им пользоваться, жителям Египта приходится прибегать к ухищрениям.

Организация "Репортеры без границ" сообщает, что именно в Египте и Саудовской Аравии в тюрьмах находится больше всего журналистов в мировом сравнении, больше - только в Китае. В рейтинге свободы прессы Египет занимает в 2020 году 166 место и снизился на 3 пункта по сравнению с 2019 годом.