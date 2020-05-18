Рейтинг Зеленского опустился ниже 40% 12 18.05.2020, 13:26

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

За год рейтинг президента Украины упал почти вдвое.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 40 процентов. Таковы данные социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг», сообщает «ЛIГА.Новости».

Если бы президентские выборы состоялись в середине мая, то за Зеленского проголосовали бы 39,3 процента граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. На втором месте среди вероятных кандидатов находится сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,9 процента голосов). Далее идут Петр Порошенко (13,3 процента) и Юлия Тимошенко (8,6 процента).

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то результаты были бы идентичны тем, что и год назад: 75 процентов избирателей за Зеленского, 25 процентов за Порошенко.

В начале мая сообщалось, что за год рейтинг Зеленского упал почти вдвое и составил 42,6 процента.