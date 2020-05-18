Римские пчелы были счастливы во время карантина 1 18.05.2020, 13:31

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Качество меда в итальянской столице улучшилось.

Специальное подразделение карабинеров, которое занимается защитой лесов и окружающей среды, наблюдало за поведением одних из своих подопечных — более 150 тысяч пчел, живущих в трех ульях в итальянской столице. Двухмесячный локдаун в Вечном городе позволил изучить, как ведут себя пчелы в новых, непривычных для этой метрополии условиях, пишет «Популярная механика».

По словам президента итальянской ассоциации пчеловодства Рафаэля Чироне, качество столичного меда заметно улучшилось, и пчелы попробовали около 150 разных цветов, хотя обычно это число не превышает сотни. Причем, ароматы цветов притягивали пчел на расстоянии порядка двух километров, в то время как раньше эта дистанция была вдвое меньше. Причиной является то, что воздух в столице Италии стал заметно чище. И даже в сельской местности условия сейчас хуже, поскольку там широко применяются различные химикаты. Кстати, в Риме по оценкам того же Чироне, находится порядка двух тысяч ульев.

Сам проект по изучению пчел в Риме включает в себя тридцать групп карабинеров, которые обмениваются между собой информацией о своих подопечных. А окончательные результаты исследования о влиянии карантина на пчел, появятся уже к началу лета.