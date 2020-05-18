Белпочта повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений 3 18.05.2020, 13:41

1,427

Иллюстрационное фото tut.by

Тарифы по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне.

Белпочта сообщает, что с 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам следующих стран: Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.

Как поясняется на сайте Белпочты, с учетом эпидемиологической ситуации в мире, глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса (COVID-19), авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество авиарейсов.

Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП «Белпочта» изыскивает альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом, сказано в сообщении. Предлагаемые тарифы грузоперевозчиков (авиаперевозчиков) значительно выше ранее действовавших, поэтому Белпочта пересматривает тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений.

Белпочта постоянно обновляет на своем сайте список стран, в которые осуществляется прием международных почтовых отправлений (исходящих из Республики Беларусь писем, посылок, EMS).