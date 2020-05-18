Миру предсказали повторение отрицательных цен на нефть 18.05.2020, 14:15

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Это может случиться 20 мая.

Опрошенные ТАСС экономисты предсказали повторение отрицательных мировых цен на нефть американской марки WTI в мае. Это может случиться 20 мая, когда настанет последний день торгов июньскими фьючерсами. Впервые такая ситуация сложилась в середине апреля.

По словам аналитиков, первое в истории снижение цен на нефть до отрицательных величин было только отчасти спровоцировано макроэкономической ситуацией — низким спросом на топливо и отсутствием достаточного количества хранилищ. Эти факторы не могли повлиять на торги расчетными — «бумажными» — фьючерсами, поставка базового актива (в данном случае нефти) по которым не предусмотрена, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По мнению финансиста из рейтингового агентства АКРА Василия Тануркова, серьезное влияние на ситуацию, сложившуюся 20 апреля, оказал состав владельцев фьючерсов, которые резко начали продавать их ради того, чтобы переложиться в аналогичные контракты с более поздней датой исполнения (экспирации). Благодаря традиционному для рынка нефти эффекту контанго котировки более поздних фьючерсов всегда выше.

В частности, среди таких инвесторов, устроивших распродажу, которая сильно повлияла на цены, оказался американских фонд USO, специализирующийся на торговле нефтью. После этого Нью-Йоркская товарная биржа предписала фонду существенно сократить свои вложения во фьючерсы на WTI.

Также собеседники агентства обращают внимание на новое правило Чикагской товарной биржи, которая после апрельской ситуации ввела обязательное требование о наличии гарантийного обеспечения в размере 10 долларов за каждый купленный на занятые у брокера средства баррель. В случае если падение цен превысит эту величину, брокеры начнут принудительно закрывать позиции, чтобы не понести убытки, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению.

При этом реальную вероятность снижения финансисты оценивают как минимальную, поскольку участники рынка «уже сделали выводы» из апрельской просадки котировок.

20 апреля, в последний день торгов фьючерсами на нефть WTI с поставкой в мае, их котировки впервые в истории снизились до отрицательных значений и достигли уровня в минус 37 долларов за баррель. Из-за этого многие инвесторы понесли беспрецедентные потери, поскольку не ожидали подобного развития событий.