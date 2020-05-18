Водители минских «скорых» перевозят заразившихся СOVID-19 практически без защиты 1 18.05.2020, 14:59

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На всех водителей больницы выделили один защитный костюм.

Об этом в письме сайту Сharter97.org рассказал водитель Минской центральной районной больницы:

- Начальство посчитало, что водители, перевозящие врачей и медсестер для работы с заразившимися коронавирусом, не достойны получать денежные доплаты, т.к. водитель не ходит к больным, хотя перевозит "грязных" сотрудников. Авто не обрабатываются, средства защиты для водителей: только перчатки, которые на два размера больше и одноразовые маски.

Спятницы заставляют перевозить ковидных больных. Водителям выделили один костюм на всех, для перевозки.