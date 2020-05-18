закрыть
18 мая 2020, понедельник, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Водители минских «скорых» перевозят заразившихся СOVID-19 практически без защиты

1
  • 18.05.2020, 14:59
  • 2,811
Водители минских «скорых» перевозят заразившихся СOVID-19 практически без защиты

На всех водителей больницы выделили один защитный костюм.

Об этом в письме сайту Сharter97.org рассказал водитель Минской центральной районной больницы:

- Начальство посчитало, что водители, перевозящие врачей и медсестер для работы с заразившимися коронавирусом, не достойны получать денежные доплаты, т.к. водитель не ходит к больным, хотя перевозит "грязных" сотрудников. Авто не обрабатываются, средства защиты для водителей: только перчатки, которые на два размера больше и одноразовые маски.

Спятницы заставляют перевозить ковидных больных. Водителям выделили один костюм на всех, для перевозки.


популярное за неделю

Мнение

Пора освободить Кремль
Пора освободить Кремль Леонид Невзлин
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Не дадим Лукашенко спрятать правду о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин