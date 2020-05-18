«Больничный закончился, а результатов теста — нет» 3 18.05.2020, 15:28

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Заразившиеся коронавирусом белорусы остались без тестов.

В Беларуси не делают тесты на COVID-19 даже тем, кто обращается в больницы с симптомами заболевания. Об этом Telegram-каналу «Пятая колонка» рассказали жители Барановичей:

«4 мая сдали мазки на коронавирус. За это время успели пройти симптомы, кончился больничный, пришлось выйти на работу. Результатов теста до сих пор нет. Сегодня как раз вторая неделя закончилась»