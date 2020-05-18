Цивилизация со всеми неудобствами 1 18.05.2020, 15:32

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О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации?

Чем занял во время пандемии президент, когда не произносит очередной бессмысленный бункер-спич, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Важными и насущными проблемами: готовит свой обнуляж «во время чумы», проводит совещания по генетическим технологиям, «обкашливает» с Сечиным очередную помощь для его Роснефти. А путинские пропагандисты в это время продолжили снова, как ни в чем не бывало, выкладывать старые консервы.

На этот раз записанное в сентябре интервью, в котором Путин рассказывает, что «Россия — это отдельная цивилизация». А для ее сохранения нам необходимо «делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие» — искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину, образование, говорит он.

ВладимВладимыч, акститесь, выйдите из бункерного астрала! Вы бы еще про «необходимость слезания экономики с нефтяной иглы» в 125-й раз бы сказали.

У вас космосом рулит клоун Рогозин, нанотехнологии «пилит» Чубайс, медицину до полусмерти заоптимизировала Голикова, вместе с образованием. Во главе ОАК сидит Сердюков-Табуреткин. В минфине — счетовод Силуанов, годами блестяще сводящий профицитные бюджеты с ростом расходов на силовиков и с кукишом для науки, образования, медицины и человеческого капитала.

До этого вы со своими нукерами уконтрапупили РАН чудо-"реформой". Половину высокотехнологичного производства заглотил «Ростех» другана Чемезова, который не может выпустить даже аппараты ИВЛ, чтобы они не горели, не говоря уж о самолетах, чтобы они не падали. В итоге США уже готовят нам новый «Ленд-лиз» ИВЛ.

Либо трагедии, либо анекдоты — как с российским смартфоном для Медведева в единственном экземпляре или поставкой в школы устаревших, еще и стыренных планшетов с ч/б экраном.

«Утечка мозгов» продолжается. Молодые ученые (и не только) мечтают уехать из России при первой же минимальной возможности.

А среди последних громких технологических «достижений» пока, разве что мутное выделение Роснефтью денег на создание структуры для «предполагаемой» дочурки Путина на некие генетические исследования. Космическо-комический «робот Федор». И рассказы Путина о том, что у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира, о чем он заявил и в том же интервью.

может во время и после пандемии россиянам, которых государство снова кинуло. Даже с банальными масками, не говоря про деньги.

О каких супер-ракетах и искусственном интеллекте может идти речь в такой ситуации? О какой «отдельной цивилизации»? В стране, где у многих не то, что отдельного жилья, а своего теплого сортира нет! В «поднявшейся с колен» до сих пор 30 млн человек пользуются выгребными ямами, а 45% многодетных семей не подключены к централизованной канализации. Россия занимает 1-е место по доле населения без доступа к туалетам среди развитых стран.

Вот только в рейтингах по уровню жизни граждан РФ находится далеко от первых мест, скорее в районе «ватерлинии». Теперь уже по самое горло. И с таким руководством «отдельной цивилизации» обречена только опускаться еще ниже в бедность. По уши. И в войну. По локоть…