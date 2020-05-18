В ближайшие дни в Беларуси прогнозируются дожди 1 18.05.2020, 15:41

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Ночью ожидаются морозы.

19 мая в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Ночью по юго-западу, а утром и днем на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Ночью прогнозируется от +1 по северо-востоку до +10 по юго-западу, местами ожидаются заморозки 0...- 2. Днем термометры покажут 11-17 тепла.

В среду, 20 мая, погода будет облачная с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный умеренный, порывистый. Днем прогнозируются сильные порывы ветра.

Ночью ожидается 1-8 выше нуля. Днем воздух прогреется до +8...+14, по юго-западу ожидается 16 градусов тепла.

21 мая ночью по северо-востоку, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный умеренный, местами сильный порывистый.

Ночью прогнозируется 1-5 со знаком "плюс", местами ожидаются заморозки-0...-3. Днем будет +7...+14.