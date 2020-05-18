«Моя тетя уже 16-й день ждет результат повторного теста на коронавирус» 1 18.05.2020, 15:47

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Результаты первого теста жительница Барановичей ждала 10 дней.

Жительница Барановичей после лечения пневмонии 16 дней ждет результатов теста на коронавирус, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Моя тетя уже 16-й день ждет результат повторного теста на коронавирус, - пишет читатель из Барановичей. - До этого она неделю лечила простуду, потом три недели лечили пневмонию в больнице. Там же и взяли первый тест. Тогда ждала результатов 10 дней.

Тетя уже 16 дней как выписалась из больницы. Симптомов уже нет, но сидит дома и каждый день звонит и узнает готов ли повторный тест".

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