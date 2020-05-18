Цены на газ в Европе упали ниже точки рентабельности «Газпрома» 19 18.05.2020, 15:53

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$52 за тысячу кубометров стоит газ на хабе TTF в Нидерландах.

Европейский рынок газа продолжает стремительно катиться по наклонной вниз, обновляя исторические минимумы, на фоне притока СПГ, переполненных хранилищ и карантинных мер, передает finanz.ru.

На крупнейшем газовом хабе ЕС - TTF в Нидерландах - цена газа с поставкой на следующий день рухнула до 53,7 доллара за тысячу кубометров. Это на 20% меньше, чем в конце апреля, и втрое ниже уровней годичной давности.

Контракты на поставку в конце недели падали еще ниже - до 52 долларов за тысячу кубов. Чуть дороже - 71 доллар за тысячу кубометров - газ стоит на австрийском хабе Баумгартен, который является крупнейшей распределительной точкой российских поставок в Европу.

Спотовые газовые цены на европейском рынке уже почти месяц держатся ниже внутрироссийских по всем регионам, кроме добывающих - это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Коми, а также Тюменская и Курганская области.

Более того, текущие котировки заметно ниже точки рентабельности «Газпрома», у которого только налоги и транспортировка каждой тысячи кубометров топлива «съедают» как минимум 63 доллара, отмечает «Интерфакс».

Так, около тысячи рублей на тысячу кубометров (14 долларов) составляет НДПИ, 27 долларов - расходы на транспорт по России, минимум 22 доллара стоит транспортировка в ЕС по самому дешевому из маршрутов - «Северному потоку-1».

Если же учесть себестоимость добычи и экспортные пошлины, то «Газпрому» нужна цена близкая к 100 долларам за тысячу кубометров.

Чтобы уменьшить убытки, «Газпром» торгует поставками с большой отсрочкой - на лето, осень и 2021 год, отмечают эксперты Центра энергетики Сколково. Однако жертвовать приходится объемами: за январь-апрель поставки в Европу упали на 20%.

В результате ниши «Газпрома» постепенно занимает СПГ: с начала года в ГТС Европы было поставлено 39,5 млрд кубометров сжиженного газа - на 16% больше, чем год назад. Поставки норвежского газа при этом практически не изменились - 38 млрд кубов против 40 млрд годом ранее.

Поднять цены выше 100-долларового порога «Газпрому» не удалось: в апреле средняя цена реализации на электронной торговой площадке (ЭТП) составила 97 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация на рынке газа «продолжает оставаться катастрофической», пишут аналитики Промсвязьбанка. На 28 апреля в ПХГ Европы находилось 66 млрд кубометров, что на 15 млрд кубов, или 29% выше прошлогоднего уровня.

«На фоне слабого спроса и заполненных хранилищ восстановление ценовой конъюнктуры ожидается не ранее следующего года», - предупреждают в ПСБ.

По собственному прогнозу «Газпрома», в этом году продажи газа в Европу упадут на 17%, до 165 млрд кубометров, а средняя цена - рухнет на треть, до 133 долларов. Таким образом «Газпром» может потерять до 20 млрд долларов экспортной выручки, оценивает Райффайзенбанк.

Это ударит по бюджету компании, который нагружен многомиллиардными мегастройками и уже в прошлом году получил кассовый разрыв на 190 млрд рублей. В 2020-м «Газпрому» придется занять до 10 млрд долларов, чтобы сбалансировать отрицательный денежный поток, прогнозирует Fitch.