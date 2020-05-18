Скончался известный белорусский дирижер Петр Вандиловский 1 18.05.2020, 16:05

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Петр Вандиловский

Фото: Тамара Тиборовская, tomin.by

Ему было 66 лет.

18 мая на 66-м году жизни умер известный белорусский дирижер и музыкальный педагог Петр Вандиловский. Он работал в государственном академическом симфоническом оркестре Беларуси, был главным дирижером Сараевского филармонического оркестра, возглавлял Государственный камерный оркестр. Более 20 лет Петр Викторович заведовал кафедрой оркестрового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, с 1999 года возглавлял камерный оркестр академии, передает tut.by.

Как отмечается на сайте Белорусской государственной академии музыки, Петр Вандиловский в начале своей карьеры с большим успехом выступил как дирижер оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. С 1992 года работал дирижером Государственного академического симфонического оркестра. В 1997 году Вандиловский был приглашен на должность главного дирижера в филармонический симфонический оркестр Сараево (Босния и Герцеговина), с 2003 по 2009 являлся главным дирижером и художественным руководителем Государственного камерного оркестра Беларуси. С 1997 года Петр Викторович заведовал кафедрой оркестрового дирижирования Белорусской государственной академии музыки, с 1999 года возглавил камерный оркестр академии.

Петр Викторович вел активную концертную деятельность: выступал с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании, Минским государственным оркестром духовых инструментов «Немига», гастролировал по России, Украине, Польше, Германии, Бельгии, Нидерландам, Испании, Италии, Турции, Ховатии, Сербии, Сирии, Финляндии.

В Академии уточнили, что прощание с Петром Вандиловским пройдет в узком кругу. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Минске временно не проводятся торжественные панихид