На Могилевщине коронавирус атакует заводы, школы и РОВД 2 18.05.2020, 16:20

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иллюстрационное фото Reuters

Заражение распространяется по Могилеву, Горкам и Славгороду.

Новые случаи коронавируса в Могилевской области. Заражение распространяется по Горкам и Славгороду. Новые случаи – на заводе "Трансмаш" и ОАО "Лента" в Могилеве, передает телеграм-канал “Баста!”.

"У нас вспышка эпидемии. 17 тестов пришло и все положительные. Для семитысячного Славгорода такое количество каждый день – это очень много. Всех тяжелых отправляют в Могилев, у нас лечатся те, кто полегче", - пишет житель Славгорода.

"Сегодня всю школу №1 в Славгороде закрыли на карантин", - сообщает подписчик.

"Коронавирус добрался до Горецкого РОВД. Заражение подтвердили у дежурного и у нескольких работников. Еще несколько человек ждут результатов тестов", - пишет читатель.

"Могилёв. На заводе "Трансмаш" в отделе автоматизированной системы управления производством есть подтвержденный случай коронавируса. Отдел отправили домой на самоизоляцию. На заводе неофициально масочный режим. Вход на территорию без маски запрещен”, - сообщает житель Могилева.

"В Могилеве в троллейбусном парке сняли вчера водителя с рейса так как у жены подтвержден Сovid-19. Все это время он жил с ней и ходил заражал других водителей. Сколько человек могло заразится - это вопрос.

Жена, кстати, работала на ОАО "Лента". Там 30 человек отправили домой", - пишет читатель.

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