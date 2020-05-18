Объем переработки белорусской нефтянки сократился почти наполовину 18.05.2020, 16:49

1,314

Фото: mazyr.by

Результаты работы нефтянки за первый квартал 2020 года «впечатляют».

Концерн «Белнефтехим» подвел итоги своей работы за январь - март. Как сообщается, объем переработки нефти двумя белорусскими нефтеперерабатывающими заводами («Нафтан» и Мозырский НПЗ) в первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился сразу на 40,6% и составил 2,76 миллиона тонн, передает kp.by.

Не удалось достичь запланированных цифр по экспорту продуктов нефтепереработки. Объем экспорта составил 921,2 миллиона долларов - это всего 44,2% к соответствующему периоду прошлого года (при плановом задании в 103,5%).

Как пояснили в «Белнефтехиме», причин такой существенной просадки несколько. Первая - сокращение физических объемов экспорта нефтепродуктов, второй фактор - падение котировок на черное золото марки Urals с $63,2 до $48,1 за баррель. Также сказалось вовлечение в переработку на НПЗ нефти, добытой на территории республики, которую планировали поставлять на экспорт, но из-за разногласий с российскими поставщиками оставили и переработали на своем внутреннем рынке.