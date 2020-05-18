Илон Маск объяснил Джоан Роулинг преимущества биткоинов 18.05.2020, 17:06

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Илон Маск

Также он раскрыл свои накопления в цифровой валюте.

Британская писательница, автор цикла романов о Гарри Поттере, попросила подписчиков в Twitter объяснить ей суть биткоинов. В реплаи пришел глава SpaceX и Tesla, передает РБК.

«Сегодня люди объясняют мне суть биткоинов, и, честно, это бла-бла-бла коллекционирование (как игрушки My Little Pony?), бла-бла-бла компьютеры (кстати, один у меня есть), бла-бла-бла криптовалюта (звучит жутко), бла-бла-бла понимание рисков (я вот не понимаю)», — написала Роулинг.

«Понимаю, что вы хотите помочь, но я буду откровенна: я разрешаю себе алкогольный напиток только раз в неделю в период карантина, а сейчас я допиваю уже четвертый Old Fashioned, и, честно, лучше бы вы прислали мне свиток с письменами на санскрите», — добавила писательница, подчеркивая, как сложно ей понять схему работы криптовалюты.

В комментарии пришел Илон Маск. Он заявил, что считает биткоин устойчивой валютой, которая выглядит надежнее на фоне выпуска банками больших объемов денежной массы.

Следом Маск раскрыл свои накопления в цифровой валюте — у него 0,25 биткоина.