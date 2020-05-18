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Блогер Тихановский получил еще 15 суток ареста

  • 18.05.2020, 17:20
Блогер Тихановский получил еще 15 суток ареста
Сергей Тихановский
Фото: «Наша Ніва»

До сегодняшнего суда блогер уже отбывал 15-дневный арест в ИВС Гомеля.

Автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановскийбыл приговорен к еще 15 суткам ареста 18 мая, сообщает «Радыё Свабода».

После двух дней преследования 6 мая милиция задержала Сергея Тихановского в Могилеве.

9 мая блогер и его подписчики запланировали автомобильную акцию протеста против парада в Минске во время эпидемии коронавируса.

15 суток Тихановский получил за административное правонарушение. За какое именно и когда оно было совершено, в канцелярии суда уточнить не смогли, передает tut.by.

Таким образом, Тихановский выйдет на волю лишь 5 июня.


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