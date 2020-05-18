Правительство Испании планирует выплачивать гражданам по $500 в месяц из-за коронавируса 18.05.2020, 17:34

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Каждый взрослый будет получать ежемесячно $500 независимо от наличия других доходов.

Гражданам Испании планируют выплачивать ежемесячный базовый доход из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, на следующей неделе правительство страны утвердит это решение. Первоначально оно охватит не менее 100 тыс. семей, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

Каждый взрослый будет получать ежемесячно не менее €462 ($500) независимо от наличия других доходов. Позднее правительство планирует распространить программу и на другие категории граждан.

По словам министра социального обеспечения Хосе Луис Эскрива, выплаты обойдутся правительству в €3–3,5 млрд в год.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,73 млн человек, более 315 тыс. из них умерли, 1,44 млн выздоровели.

Испания находится на пятом месте по количеству заболевших в мире. В стране 230 698 человек инфицированы, из них – 27 563 умерли, 146 466 – выздоровели.