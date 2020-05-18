Гомельскую детскую больницу готовят к приему пациентов с COVID-19 18.05.2020, 17:43

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фото с сайта: talon.by

Освобождают целые отделения.

Гомельскую областную детскую клиническую больницу готовят к приему заболевших коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Баста!».

"В Гомельской областной детской клинической больнице на улице Жарковского освобождают целые отделения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Если ранее в больнице было до 500 пациентов, то сейчас менее 200. Есть медработники, которых отправляют в отпуск или переводят в другие больницы", - пишет читатель.

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