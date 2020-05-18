Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса 6 18.05.2020, 17:49

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Фото: Wong Campion/Reuters

Новая вспышка зафиксирована на северо-востоке Китая.

На северо-востоке Китая более 108 миллионов человек попали под карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает lenta.ru.

По данным издания, в регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, однако власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. Отмечается, что это привело жителей в замешательство — они считали, что эпидемия в стране закончена.

Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничения в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию.

Руководство города Шулань заявило о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения коронавируса. В частности, власти объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него. Раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов.