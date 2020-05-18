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В Гомеле от коронавируса умерла учительница младших классов

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  • 18.05.2020, 18:05
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В Гомеле от коронавируса умерла учительница младших классов
Средняя школа № 61 г.Гомеля
фото: yandex.by

Ей было 58 лет.

Информация о смерти педагога появилась в одном из гомельских информационных чатов. «В СШ № 61 умерла учительница. 58 лет. Неделю на ИВЛ. Гомель», — говориться в сообщении.

Эту информацию gomel.today подтвердили родители учащихся школы. Речь идет об учительнице начальных классов. В редакции есть имя и фамилия педагога. Мать одного из учеников Мария говорит:

— О том, что в нашей школе начались случаи заболевания коронавирусом среди учителей и персонала, стало известно еще несколько недель назад. Родители забили тревогу. Однако информацию эту нам никто не подтвердил, официально ничего не сообщали. В ответ на наши запросы либо все отрицали, либо молча отворачивались. Занятия в классах продолжились. Но ведь сейчас невозможно ничего утаить! У всех есть родственники и знакомые, многие преподаватели живут в нашем районе. И сегодня заболевшие есть не только среди работников школы, но уже и среди детей. Это просто ужасно. Я не понимаю, почему в школах до сих пор не был введен карантин? И я не знаю, чем они заставили бедных учителей ходить в школу.

Еще женщина говорит, что когда другая родительница сообщала ей о смерти учительницы, то при этом плакала. По словам женщин, умершая была замечательным педагогом и хорошим человеком.

— Я понимаю, что администрации сверху пришел приказ продолжать занятия, — говорит гомельчанка. — Но все равно — они несут свою долю ответственности. Ведь есть же в нашей стране средние учебные заведения, которые после единичных случаев опасной инфекции прекратили занятия? И в нашей школе были классные, которые подошли к ситуации по-человечески и не затягивали детей в классы, а рекомендовали родителям пока воздержаться от занятий. Конечно, заболеть может каждый — никто не застрахован. Но если бы в школах был введен карантин, риска было бы меньше. Мы надеемся, что после этого трагического случая будут приняты необходимые меры.

По неофициальной информации, случаи заболевания Сovid-19 отмечены и в ряде других общеобразовательных учебных заведений Гомеля. ВУЗам Гомеля рекомендовано перейти фактически на дистанционную форму обучения.


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