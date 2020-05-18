Пять потрясающих сериалов с захватывающим сюжетом 18.05.2020, 18:13

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Они идеально подойдут для вечернего просмотра.

Ежегодно выходит огромное количество сериалов и не всем сериаломанам удается уследить за новинками. Если вы в поиске захватывающего сюжета и не знаете, какой выбрать, посмотрите 5 вариантов сериалов от segodnya.ua, которые были высоко оценены зрителями и точно вам понравятся. Возможно, некоторые из них вы пропустили или отложили просмотр, так что наступило время дать им шанс.

"Убивая Еву"

Кадр из сериала "Убивая Еву"

Фото: Imdb.com

Черная комедийная драма повествует о Еве Поластри, которой надоела работа в британских спецслужбах. Ева интересуется психологией женщин-убийц, а также их методами убийства. После дерзкой выходки во время расследования, Еву Поластри увольняют из МИ-5. Но к приятному удивлению, Еву вербует секретное подразделение МИ-6, которое преследует международную убийцу Вильянеллу, у которой русские корни. Ева Поластри становится одержимой выслеживанием Вильянеллы по всей Европе, и оказывается, что сама убийца также жаждет встречи с Евой.

"Годы"

Кадр из сериала "Годы"

Фото: Imdb.com

Действие драматического сериала-антиутопии от шоураннера проекта "Доктора Кто" разворачивается 2019 году и охватывает период последующих непростых 15 лет. В центре сюжета – британская семья Лайонс родом из Манчестера: Дэниел должен жениться на Ральфе, финансовый консультант Стивен и его жена Селеста беспокоятся об своих детях, работница школьной столовой Рози ищет нового партнера, а политическая активистка Эдит занимается одним гуманитарным делом за другим. Все их жизни соединяются одной решающей ночью в 2019 году, и вскоре сюжет ускоряется, наблюдая за жизнью и любовью членов семьи Лайонс в будущем, когда Великобританию сотрясает нестабильный политический, экономический и технологический прогресс.

"Охота: Смертельные игры"

Кадр из сериала "Охота: Смертельные игры"

Фото: lionsgate.com

Основанный на реальных событиях остросюжетный сериал рассказывает о поиске одного из самых сложных и опасных преступников, который заложил бомбу во время Олимпийских игр в 1996 году. В то время как обыкновенный охранник Ричард Джуэлл оказался в центре настоящей информационной бури в СМИ, ведь именно он вовремя обнаружил бомбу, следователям пришлось выбирать, что важнее защитить – правду или репутацию. В этом году на большие экраны также вышел фильм режиссера Клинта Иствуда о Ричарде Джуэлле.

"Миллиарды"

Кадр из сериала "Миллиарды"

Фото: Imdb.com

Сериал рассказывает историю управляющего хедж-фонда Бобби Аксельродаего, который накапливает богатство и власть в мире больших финансов. Агрессивная тактика Аксельрода по обеспечению высокой отдачи от инвестиций часто переходит в нелегальную и тогда Бобби Аксельрод сталкивается с федеральным прокурором, который не намерен уступать своими принципами. Множество второстепенных сюжетных линий добавляет сюжету динамики, интригующих перипетий и неожиданных поворотов. Главные роли исполнили первоклассные актеры Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис и Мэгги Сифф.

"Мир Дикого запада"

Кадр из сериала "Мир Дикого запада"

Фото: Imdb.com

Научно-фантастический сериал вестерн, основанный на одноименном фильме 1973 года, рассказывает о жизни в вымышленном, технологическом парке развлечений на Диком Западе, населенном андроидами. Парк обслуживает высокооплачиваемых посетителей, которые могут потворствовать своим самым диким фантазиям в парке, не опасаясь мести и гнева со стороны роботов, чьи программы мешают им вредить людям.