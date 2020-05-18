В войсковой части в Гродно госпитализированы офицеры, солдат на ИВЛ

В войсковой части в Гродно госпитализированы офицеры, солдат на ИВЛ3
- 18.05.2020, 18:23
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В части произошла вспышка коронавируса.
Вспышка коронавируса в войсковой части 05733 в Гродно. Госпитализированы офицеры, один из солдат на ИВЛ.
"Мой брат сейчас служит в армии, войсковая часть №05733, - пишет телеграм-каналу "Баста" жительница Гродно. - У большинства солдат удушающим кашель, температура. В медсанчасти таблетку дают и отпускают в казарму.
Не так давно оттуда забрали двоих офицеров с подтверждённой "короной". Никто ничего не делает и не говорит. Передачи передавать нельзя, приходить тоже. На днях в медсанчасти одному солдату стало плохо, вызвали скорую, они подтвердили "корону" и уехали, позже его срочно забрали в реанимацию на ИВЛ, так как он дышать уже не мог.
27 мая дембель, выйдет оттуда куча людей, которые могут быть заражены Covid-19. Никто там никаких тестов не делает. Только из их части демобилизуются порядка 300 человек".
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