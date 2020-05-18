Фотофакт: В минский колледж приезжали врачи в костюмах химзащиты

Фотофакт: В минский колледж приезжали врачи в костюмах химзащиты2
- 18.05.2020, 18:36
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Зараженные коронавирусом есть среди студентов и преподавателей.
В минский колледж технологии и дизайна легкой промышленности на улице Матусевича приезжали врачи в костюмах химзащиты. Об этом сообщил телеграм-каналу «Баста» читатель.
Ранее учащиеся колледжа сообщали о том, что среди студентов и преподавателей есть контакты первого уровня, у которых подозревают заражение Covid-19.
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