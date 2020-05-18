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Фотофакт: В минский колледж приезжали врачи в костюмах химзащиты

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  • 18.05.2020, 18:36
  • 2,402
Фотофакт: В минский колледж приезжали врачи в костюмах химзащиты
фото: телеграм-канал «Баста»

Зараженные коронавирусом есть среди студентов и преподавателей.

В минский колледж технологии и дизайна легкой промышленности на улице Матусевича приезжали врачи в костюмах химзащиты. Об этом сообщил телеграм-каналу «Баста» читатель.

Ранее учащиеся колледжа сообщали о том, что среди студентов и преподавателей есть контакты первого уровня, у которых подозревают заражение Covid-19.

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