Фотофакт: В минский колледж приезжали врачи в костюмах химзащиты 2 18.05.2020, 18:36

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фото: телеграм-канал «Баста»

Зараженные коронавирусом есть среди студентов и преподавателей.

В минский колледж технологии и дизайна легкой промышленности на улице Матусевича приезжали врачи в костюмах химзащиты. Об этом сообщил телеграм-каналу «Баста» читатель.

Ранее учащиеся колледжа сообщали о том, что среди студентов и преподавателей есть контакты первого уровня, у которых подозревают заражение Covid-19.

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