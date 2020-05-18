Парламент Хорватии объявил о самороспуске 18.05.2020, 19:06

Фото с сайта pianetagay.com

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция.

Депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernij list.

За решение проголосовали 105 депутатов при необходимом минимуме в 76 голосов. Восемь депутатов проголосовали против роспуска парламента, а четыре воздержались.

"Я хотел бы поблагодарить всех за сотрудничество и считаю, что вы все работали в пользу граждан Хорватии. Я считаю, что все мы работали в интересах граждан и нас будут помнить за принятые решения, а также за то, как мы работали во время этих особых обстоятельств, потому что мы были одним из немногих европейских парламентов, которые продолжали работать", - сказал спикер парламента Гордан Яндрокович.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович ранее заявлял, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.

Ожидается, что президент Зоран Миланович объявит дату выборов на этой неделе соответствии со своими полномочиями. Возможные четыре даты: 21 июня, 28 июня, 5 июля и 12 июля.