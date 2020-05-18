Фотофакт: Медики в противочумных костюмах во дворах Минска 18.05.2020, 19:45

фото: Телеграм-канал «Баста»

Новые фотографии от очевидцев.

Телеграм-канал «Баста» получил от читателей новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, некоторых госпитализируют. В подъездах проводят дезинфекцию.

Фото сделаны по адресам: Авроровская, 4, Байкальская, 1, Беды, 15, Гамарника, 20, Геологическая, 59, Гинтовта, 5А, Неманская, 78, Панченко, 24, Руссиянова, 12. Дзержинского, 15.

Также читатели сообщают о визитах медиков с проверкой состояния пациентов по адресам: Гурского, 44/1, Дзержинского, 15, Есенина, 139, Любимова, 9, Скрипникова, 1, Слободская, 19, Гамарника, 20, Чечота, 5, Беды, 13, 19, Восточная 133, Козыревская 21/3, Пушкина, 51, Слободская, 25, Некрасова, 19, Казимировская, 21, Голубева, 9, Лидская, 12, Жуковского, 9, Неманская, 32, Независимости, 185, Матусевича, 21, Седых, 16.

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