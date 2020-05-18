Андрей Елисеев: Европейские страны могут не открыть свои границы для белорусов 6 18.05.2020, 20:10

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Андрей Елисеев

Европа постепенно начинает открывать свои границы, но только не для Беларуси.

18 мая по 7 июня Эстония приостановила полеты в страны с высоким риском заражения COVID-19, включая Беларусь. Есть ли опасность, что Европа еще долго не откроет свои границы для белорусов? «Радыё Свабода» поговорила с директор EAST Center Андреем Елисеевым.

«Границы для Беларуси могут не открыться»

Европа постепенно начинает открывать свои границы. Германия открыла границу с Люксембургом, а 3 июня Италия откроет свои границы для туристов из ЕС. Но может ли случиться так, что белорусов на фоне открытия границ никуда пускать не будут из-за большого количества случаев коронавируса?

«На основании беспокойства про общественное здоровье, такой вариант вполне возможен. Причем не только со стороны ЕС, но и других стран. Вероятность есть, это видно из динамики развития эпидемии. Через несколько дней Беларусь может войти в десятку европейских стран по количеству заболеваний и на душу населения, и в абсолютном выражении, если не учитывать микрогосударства, - сказал Андрей Елисеев.