Открылась конференция ВОЗ, посвященная борьбе с COVID-19 18.05.2020, 20:19

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Фото: РИА Новости

Двухдневное заседание проводится в формате видеоконференции.

Двухдневное заседание руководящих органов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводится в понедельник в формате видеоконференции для обсуждения ситуации вокруг пандемии COVID-19, передает svoboda.org.

Международные эксперты призвали правительства всех стран следовать рекомендациям ООН для сдерживания пандемии.

Официальные данные указывают, что коронавирус SARS-CoV-2 поразил не менее 4 миллионов 730 человек во всём мире, в результате чего погибли более 315 тысяч человек.

К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский Союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал пандемию самым серьёзным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. По словам Гуттериша, "разные страны применяют разные, иногда спорные, стратегии против распространения вируса. По его словам, человечеству приходится платить тяжёлую цену за несоблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения".