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«В больницы от волонтеров привозят помощь, но ее прячут в шкаф и не отдают врачам»

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  • 18.05.2020, 20:27
  • 3,932
«В больницы от волонтеров привозят помощь, но ее прячут в шкаф и не отдают врачам»
иллюстрационное Фото

Вещи хранят для проверки.

Волонтеры узнали, куда пропадает помощь, которую они привозят в больницы. Об этом пишет телеграм-канал «Баста».

- В больницы привозят помощь, ее прячут в шкаф и не отдают врачам. Хранят для проверки. У брата жена - реаниматолог, рассказывала, что СИЗы для себя она закупает сама, - рассказал один из пользователей соцсетей.

фото: телеграм-канал «Баста»
фото: телеграм-канал «Баста»

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