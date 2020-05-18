Вакцина от коронавируса прошла испытание на людях: результат превосходный 13 18.05.2020, 20:35

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Об этом заявила бостонская биотехнологическая компания Moderna.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna, которая является сегодня лидером в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, объявила о том, что препарат mRNA-1273 прошел первые испытания на людях и продемонстрировал высокую эффективность, newsru.co.il.

45 пациентам в возрасте от 18 до 55 лет, были введены по 25, 100 и 250 миллиграмм экспериментального препарата. После вторичной инъекции антигена у тех, кто получил дозы по 25 и 100 миллиграмм были обнаружены антитела – в количествах, превосходящих естественные, полученные в результате перенесенной болезни.

Об этом сообщается в понедельник, 18 мая, в пресс-релизе Moderna Inc . Гендиректор компании Стефан Бансель заявил в интервью американскому новостному агентству Bloomberg, что результаты тестирования превзошли самые смелые ожидания исследователей.

Он подчеркнул, что экспериментальная вакцина мРНК-1273, в целом безопасна и хорошо переносится пациентами. Дальнейшее тестирование начнется в июле.

Отметим, что сегодня акции Moderna взлетели на 26% на предварительных торгах.