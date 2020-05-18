Лукашенко подписал закон об амнистии 7 18.05.2020, 20:41

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Закон диктатор приурочил к 75-летию Победы.

Лукашенко подписал принятый «парламентом» закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщили БелТА в пресс-службе диктатора.

В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.

Отдельным категориям осужденных, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тыс. человек.

Применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу соответственно органами и учреждениями, исполняющими наказание, органами уголовного преследования и судами.