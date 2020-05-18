На металлургическом заводе, где работает большая часть Жлобина, вспышка COVID-19 18.05.2020, 20:54

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иллюстрационное Фото

Зараженные также выявлены в больнице и колледже Жлобина.

Вспышка коронавируса в Жлобине. Зараженные выявлены на Белорусском металлургическом заводе, в больнице и Металлургическом колледже, пишет телеграм-канал "Баста".

"Город Жлобин. Только что, при мне, в отделении детской больницы врач запросила два экспресс-теста, отправляют на Гомель. При этом, в отделении уже есть ребёнок с выявленным Covid-19. Дети лежат с родителями, которые теперь контакты первого уровня.

На Белорусском металлургическом заводе, на котором работает большая часть населения Жлобина, также выявлены заболевшие", - сообщает читатель.

"Жлобинский государственный металлургический колледж 8 мая отправили на удаленку, так как был подтвержден Covid-19 у одного из учащихся, находящихся на практике на БМЗ. Шесть контактов первого уровня. Учащийся – иногородний, проживал в общежитии. Его диагноз не подтвержден, с 19 мая занятия частично возобновятся

Есть один работник с подтвержденным коронавирусом, двое - с температурой дома, тесты у них не брали. Муж одной из них на работе", - пишет сотрудник колледжа.

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