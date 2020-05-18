Видеофакт: Депутаты Гонконга подрались из-за гимна Китая 18.05.2020, 21:00

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фото: uzreport.news

Охранникам пришлось вынесли на руках из зала несколько из них.

В законодательном совете Гонконга произошла потасовка между депутатами из-за нового закона о статусе китайского национального гимна в этом административном округе Китая.

Если закон будет принят, неуважение к гимну станет уголовным преступлением – как в других районах Китая, передает ВВС.

Из-за спора охранники буквально вынесли на руках из зала некоторых депутатов, выступающих против этого законопроекта.