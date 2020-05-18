Ученые NASA обнаружили на Марсе гигантское море 5 18.05.2020, 21:05

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Фото: actualnews.org

Сделать открытие помог специальный радиолокатор.

Ученые космического агентства NASA обнаружили на Марсе гигантское море. О том, что на Марсе могла присутствовать вода, ученые заявляли уже давно. Теперь они получили еще одно доказательство данной теории, пишет lenta.ua.

Специалисты обнаружили на далекой планете море. Оно расположено в западной части равнины Утопия на значительной глубине. Примерно на 80% оно состоит изо льда, остальное - газы и песок. Толщина морского слоя может достигать 170 метров. При этом общий пласт замерзшей воды составляет примерно 14 000 кубических метров.

Стоит отметить, что результаты более ранних исследований подтверждают, что на Марсе находятся огромные залежи водяного льда, который сыграл важную роль в эволюции планеты. Космические снимки и другая информация указывают на то, что на этом объекте могла присутствовать жидкая вода. Не исключено, что здесь были речные сети и даже случались наводнения. Во всяком случае это предположение подтверждает состав обнаруженных на Марсе камней и минералов. Проведенные анализы свидетельствуют о том, что они могли образоваться исключительно в жидкой воде.