Как пандемия коронавируса изменила жизнь города под Минском 18.05.2020, 21:20

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Фото: Яна Неверович

Несмотря на заявления властей, вилейчане стараются лишний раз не выходить из дома.

Корреспондент mlyn.by Яна Неверович пообщалась с вилейчанами и узнала, как коронавирус изменил их жизнь и что они делают, чтобы уберечься от заражения.

Утром выходного дня на улицах города немноголюдно. Возле цветочного павильона семейная пара выбирает цветы. Продавец Валентина рада каждому покупателю. Говорит, в последнее время их стало заметно меньше.

— Люди не рискуют, если заходят в павильон, то по одному. Свадьбы и торжества вилейчане отменили, поэтому цветы сейчас стали невостребованным товаром. Продажи упали примерно в три раза! — рассказывает предприниматель.

Валентина тоже старается чаще оставаться дома. С детьми, которые живут в Минске, последний раз виделась в марте. Собираться вместе — небезопасно, считает предприниматель.

— Общаемся по телефону или «Вайберу». А вообще, грустно это все, из-за коронавируса я внука с марта не видела! — добавляет женщина.

В городском парке Вилейки непривычная тишина. На воркаут-площадке, где обычно собирается местная молодежь, — ни души. На набережной — один-двое прохожих. А вот на рынке поживее. Вилейчане стоят в очереди за молочкой и фруктами.

Педагог Татьяна Заступневич рассказывает, в магазин и на рынок идет за самым необходимым. Татьяна любит выезжать в столицу, но из-за пандемии от поездок отказалась.

— Стараюсь чаще проводить время дома. Да и потом, работы у педагогов хватает, особо и времени нет куда-то выходить. Вечера провожу дома с дочерью. Она студентка БНТУ и сейчас учится дистанционно. Что касается учреждения образования, в котором я работаю, то дети ходят на занятия, есть классы, где посещаемость и 70%, где-то поменьше, — говорит Татьяна.

Заглянули и в обычный магазин в центре города. В очереди — человек 5-6. В корзинах — стандартный набор продуктов: хлеб, молоко, колбаса, крупы. Заместитель заведующей Евгения отмечает: из-за пандемии универсам потерял покупателей.

— Поток покупателей снизился, вилейчане стараются лишний раз не выходить из дома. Если раньше могли забежать в магазин за хлебом, то сейчас приходят реже и несут к кассе целую корзину, вероятно, закупаются сразу на несколько дней, — резюмирует женщина.

Евгения признается, что пандемия изменила и ее жизнь: и работу, и дом.

— Я даже начала раньше просыпаться, чтобы до работы дойти пешком. На автобусе не езжу. Стараюсь в своем магазине купить продукты, чтобы не заходить в другие. Старший сын работает в Минске курьером, он приезжает сейчас редко, а младший учится из дома, торгово-экономический колледж перешел на дистанционную систему. Сроки всё продляют и продляют: сначала — до 16 мая, теперь — до 30. Поедет, вероятно, только на экзамены, — рассказывает она.

Яна Неверович

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