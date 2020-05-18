Сын умершего от COVID-19 белоруса: Я скептически относился к угрозе, как и мой отец 18.05.2020, 21:31

3,202

иллюстрационное Фото: MALAYMAIL.COM

Заболевший сгорел от коронавируса за две недели.

Сын умершего от Covid-19 белоруса рассказал в комментариях на сайте "Трибуна" о том, как изменилось его отношение к эпидемии, пишет телеграм "Баста".

Еще полтора месяца назад он не верил в существование угрозы и называл тех, кто говорил о ней "нытиками" и "паникерами". 14 мая, после смерти отца он призвал "не верить подонку Лукашенко".

"Мне сейчас непросто писать. Признаюсь, я скептически относился к угрозе коронавируса, - пишет он. - Как и мой отец. Он не верил в это. Вчера его не стало.

28 - 30 апреля были просто простудные признаки. 1 мая - температура выше 39,5. 3 мая - госпитализация. 6 мая - ввод в искусственную кому, подключение к ИВЛ, реанимация.

Тест на "корону" взяли 3 мая, при поступлении в больницу. Результат стал известен только 12 мая. 13 мая его не стало.

Маму забрали позавчера, с подтверждённой пневмонией, тест взяли, но результата ещё нет. Её состояние неплохое.

Берегите себя и родных! Не верьте подонку Лукашенко! Дайте репост, давайте прекратим враньё этого ничтожного подонка! В стране очень серьёзная ситуация с Covid-19! Теперь я это знаю по себе!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.