Обнаружены следы неизвестной цивилизации в затопленных пещерах Мексики 18.05.2020, 22:31

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Фото: pixabay.com

Она существовала около 10 тысяч лет назад.

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики осуществили уникальный археологический проект по изучению подводных пещер полуострова Юкатан. Некоторые объекты были исследованы впервые. Дайверам удалось найти остатки четырнадцати доисторических костров. Согласно радиоуглеродному анализу, это костры разводили предки майя и ацтеков от 10 750 до 10 250 лет назад, пишет lenta.ua.

По словам мексиканского археолога Луиса Альберто Лопеса, речь идет о неизвестной цивилизации, когда-то существовавшей на Юкатане. Ученый считает, что возраст находок примерно совпадает с датой завершения последнего ледникового периода.

Уголь от костров, сохранившийся в затопленных пещерах с доисторических времен, подтверждает общепринятую теорию заселение Америки человеком. В результате подъема уровня моря пещеры, хранящие следы жизнедеятельности древних людей, оказались затоплены.

Исследователи нашли и другие артефакты, в частности, каменные орудия труда, которые требуют дополнительного изучения.