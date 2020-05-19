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Трамп рассказал, какое лекарство принимает, чтобы не заразиться коронавирусом

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  • 19.05.2020, 7:42
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Трамп рассказал, какое лекарство принимает, чтобы не заразиться коронавирусом
Дональд Трамп

Президент США применяет профилактические меры последние полторы недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, в качестве профилактического средства против коронавируса.

«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день», — рассказал Трамп журналистам, сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что посоветовался по поводу этого лекарства с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава государства заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

Также Трамп уточнил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Он добавил, что у него нет симптомов заболевания.

Вспышка коронавируса SARS-CoV2 заставила медиков посмотреть по-новому на многие препараты. В поисках лечения Covid-19, их внимание было обращено на «Плаквенил» — хидроксихлорохин, который показал обнадеживающие результаты в тяжелых случаях коронавирусной инфекции. Правда, терапия в Китае была экспериментальной и полноценные испытания не проводились в силу нехватки времени.

В же время в Швеции медики решили отказаться от практики лечения больных с тяжелой формой коронавируса препаратами на основе хлорохина. По их наблюдениям, лекарства вызывали потерю периферического зрения, спазмы, а также тахикардию, которая может быть смертельно опасной для больных коронавирусом. Ведь последние данные говорят о том, что Covid-19 способен давать осложнения на сердечно-сосудистую систему.

О побочных эффектах на сердце предупреждает и филиппинский биолог Эдсел Салвана. По его словам, особенно опасна комбинация «Плаквенила» и «Азитромицина», которую часто используют при лечении коронавирусной болезни. Эти лекарства стоит принимать только по назначению врача.


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