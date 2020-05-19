Белоруска с COVID-19: Кожа стала мраморного цвета, а состояние - будто пришелец ест тебя изнутри 19.05.2020, 7:50

3,850

Продюсер документального кино рассказала, как болезнь поразила у нее 75% легких.

Автор и продюсер документального кино Мироника Март рассказала, каково болеть коронавирусом в России с белорусским паспортом, что поддерживает, когда поражено 75% легких, о соседке бабушке Фан и как москвичи переживают карантин.

Мироника переехала в Москву из Минска несколько лет назад и теперь создает проекты для Первого канала - в том числе о Муслиме Магомаеве и Владимире Высоцком. Но, как и все в России, с апреля Мироника оказалась на карантине, а через две недели (заболела коронавирусом https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19), пишет kp.by.

«Врачи сразу поставили мне COVID-19, хотя тест показал вирус только с третьего раза»

С Мироникой журналисты созвонились через мессенджер Фейсбука - именно в соцсетях телепродюсер публиковала свои юмористические зарисовки из Московской клинической больницы №1 имени Пирогова, когда ей было совсем не до смеха. Белоруска поступила к медикам с двухсторонней полисегментарной пневмонией, легкие были поражены на 75%...

- Я не была в группе риска, у меня нет хронических заболеваний и лишнего веса, я не курю - это миф, что коронавирус выбирает только пухлых и нездоровых людей, - говорит Мироника. - Более того, на режим самоизоляции мы с мужем ушли еще 12 марта, выходили только в магазин и аптеку, всегда обрабатывали руки и смартфон санитайзером, а дома делали влажную уборку с пароочистителем… Не представляю, где я могла заразиться! 15 апреля я почувствовала странный ком в груди, было тяжело дышать, а температура поднялась до 37,3. Через день все прошло. Но спустя 5 дней резко стало хуже: температура поднялась до 38,3, не хватало воздуха, началась дикая головная боль, пропало обоняние, а на коже появилось сетчатое ливедо: кожа стала мраморного цвета, были видны сосуды. И состояние такое… Будто в организме пришелец, который ест тебя изнутри.

Белоруска признается, что во время болезни кажется будто в организме пришелец, который ест изнутри. Фото: личный архив.

Поскольку у Мироники нет вида на жительство в России и полиса ОМС (ОМС - обязательное медицинское страхование, его могут оформить и иностранцы, если у них есть разрешение на работу. - Ред.), она не могла обратиться в поликлинику и вызывала врача из частного медцентра. Стоило это около 120 белорусских рублей. Врач назначила лечение, но оно не помогало.

- Было такое ощущение, что я тону и в легких вода. Тогда снова вызвала врача, и мне срочно назначили компьютерную томографию грудной клетки. Снова обратилась в частный медцентр, заплатила около 240 рублей, если перевести. В заключении было сказано, что поражено 75% легких. В таком состоянии в любой момент может произойти угнетение дыхания - человек может погибнуть…

Мироника вызвала скорую помощь - к счастью, вызов скорой, госпитализация, лечение в больнице по постановлению правительства предоставляется в России бесплатно для граждан любой страны, если есть угроза жизни.

- Со мной рядом лежала вьетнамская бабушка Фан, и ее точно так же лечили бесплатно. В больнице были самые критические дни, мне не хватало кислорода, врачи все время проверяли сатурацию - уровень насыщенности крови кислородом. При норме 98 - 100 у меня она падала до 90. Мне капали антибиотики и давали лекарство от малярии. Лечащий врач приходил три раза в день, дежурный - два. Очень благодарна московским врачам за такое отношение. Они всегда пытались шутить с нами, чтобы мы не падали духом. А еще еда была очень вкусная!

Мироника не дала фотографий в больнице - не хотела оставлять в памяти неприятные воспоминания. Фото: личный архив.

- Как поддерживали себя морально?

- В больнице ты ментально погружаешься в некий бульон болезней и начинаешь в нем вариться как фрикаделька. Чтобы помочь себе и, возможно, тем, кто оказался в похожей ситуации, я писала веселые посты о больничных буднях. Смотрела позитивные советские фильмы, делала дыхательную гимнастику. Цеплялась за все возможные позитивные якоря…

Любопытно, что два теста на коронавирус, которые сделали Миронике в больнице, показали отрицательный результат. Но врачи поставили ей диагноз - коронавирусная инфекция - без подтвержденного теста.

- Оказалось, у тестов большая погрешность, поэтому врачи ставят диагноз по симптомам и результатам КТ - они сразу видят, где коронавирусная пневмония.

Мироника с мужем Виталием были на самоизоляции с 12 марта, но белоруска все равно подхватила незнакомый вирус. Фото: личный архив.

«Каждый день по видеосвязи меня проверяет врач»

Как только Миронике стало легче - через 6 дней - ее выписали из больницы. Перед выпиской белоруску три раза обработали спецсредством, потом на микроавтобусе вместе с другими пациентами развезли по домам. А фото и данные занесли в базу коронавирусных больных.

- Извините, мы тут в заключении дома - все носят курьеры, - объяснила прервавшийся звонок Мироника. - Мне пока нельзя выходить из дома - если нарушить режим, можно получить штраф.

На пути к выздоровлению телепродюсер уже месяц: за время лечения дома белоруске становилось хуже - пришлось еще раз вызвать скорую.

- Меня тогда отвезли в поликлинику, где была самая маленькая очередь на компьютерную томографию. Снова сделали КТ - легкие были поражены уже на 50%, а третий тест все-таки показал положительный результат. Кстати, сделать тест на коронавирус может любой желающий в частном медцентре, его цена - от 65 до 330 белорусских рублей… После теста терапевт назначила другие лекарства и выдала мне их бесплатно. Меня это очень удивило! Еще я зарегистрировалась в Телемедицинском центре Департамента здравоохранения города Москвы. Это такая служба, где по видеосвязи со мной общается врач. Он спрашивает, как я себя чувствую, просит сделать дыхательный тест…

Мироника снимает документальное кино для Первого канала и ТВЦ. На фото с Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой. Фото: личный архив.

- А как сейчас себя чувствуете?

- Мне намного лучше, но не могу сказать, что я здорова. По результатам анализа крови воспаление в организме уходит. Надеюсь, все будет хорошо. Каждый день делаю дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой - после этого дышать становится легче. Пью витамин D3 и цинк. Самое неприятное в этом всем, что никто точно не знает, как лечится коронавирусная инфекция. Это новая болезнь, которая захватила все страны…

С 12 мая в Москве ввели масочный режим

Мироника признается, что очень переживает за своих детей - пусть взрослых и самостоятельных, - которые остались жить в Беларуси, где карантин не ввели.

- Мы долго рассуждали, нужен ли карантин. Но сейчас точно уверены, что нужны ограничительные меры - это снижает нагрузку на медучреждения и шансы заразиться. В Москве с 12 мая ввели масочный режим: без масок и перчаток нельзя находиться в общественном транспорте и в магазинах, штраф - от 130 до 170 белорусских рублей. Еще нужен специальный пропуск, где указана цель поездки: без него ты даже не сможешь сесть в такси… Извините, звонят коллеги - переживают за меня, - объясняет еще один прерванный звонок Мироника.

Со знаменитым земляком Юрием Антоновым. Фото: личный архив.

- Кстати, как вас приняла Москва?

- Когда говорю, что в Москве живут замечательные и отзывчивые люди, мне не все верят, но для меня это действительно так… До переезда в Москву не любила этот город: он был неухоженный, весь в лужковских ларьках. Но сейчас это потрясающей красоты город. И здесь очень хорошо относятся к белорусам - когда тебя берут на какой-то проект, всегда плюс, если ты белорус. Россияне знают, что мы трудолюбивые и ответственные люди. А еще здесь можно встретить легендарных людей: например, попасть домой к Александре Пахмутовой и увидеть, как она играет на рояле. Одно время мы жили на Кутузовском проспекте, и нашим соседом был Амаяк Акопян. Поначалу, когда встречалась с ним в лифте, застывала (смеется).

Зарисовки из больницы

"Новости нашей больнички. Сегодня из бабушек сложили поезд и поехали на КТ. Поезд шел медленно, вьетнамская бабушка держалась за меня. Я для нее луч света в русском царстве. Дошаркали достойно, на поворотах немного заваливались, не без этого. Фан очень позитивная, пытается меня кормить фруктами и жестами объясняет, что надо платок накинуть. В этом все бабушки мира одинаковы. Результаты КТ пока не знаем. Но на всех языках мира повторяем слово «здоровье». А мне передали тушь и я накрасила глаза. Я считаю, что накрашенный глаз снимает злой вирусный сглаз."

«Лидер переговоров - вьетнамская бабуля Фан. Переименовала ее в Фан-Фан Тюльпан. Она заводится рано утром и щебечет по громкой связи до вечера. В видеоконференциях принимает участие вся родня, начиная с младенцев. Русские бабули ее невзлюбили - успешные предприниматели часто раздражают… Хотя сами - те еще артистки разговорного жанра. Одна совершенно спокойно занимается организацией своих похорон. Четкие указания подругам, ленты, венки, место ближе к центру. Потом ее отпускает, и она вспоминает, что неплохо бы пообедать.

Третья героиня советуется с внуком относительно лечения - ведь Васенька прогуглил и внезапно сделался пульмонологом. Ценные выводы были переданы врачу. Доктор предложил перенести лечение из палаты прямо в Гугл, ключи отдать Швондеру, пусть оперирует. Бабушка притихла. С утра раздала врачам по рафаэлке… Баланс восстановлен».