«Привезли, как скотов»: исповедь пациентов COVID-больницы 6 19.05.2020, 7:59

6,652

Фото: Пресс-служба администрации Петербурга

В таких условиях находятся больные коронавирусом в российском Петербурге.

Нет лечения, холод, практически полное отсутствие врачей – жители Петербурга жалуются на условия содержания в больнице, развернутой в выставочном павильоне Ленэкспо на Васильевском острове. Они не понимают, зачем их сюда привезли и почему здоровые лежат рядом с больными, рискуя заразиться, пишет "Север.Реалии".

Временный госпиталь в Ленэкспо, открывшийся в начале мая, сразу вызвал шквал нареканий со стороны пациентов. Он предназначался для нетяжелых больных, прошедших курс лечения в инфекционном стационаре. Но в Ленэкспо попадают и тяжелые пациенты, при этом масочного режима там нет. Больные с подтвержденным и неподтвержденным коронавирусом лежат на кроватях, разделенных одной тумбочкой. В сети появилось множество сообщений о том, что в тесных и неудобных душевых и туалетах не хватает мыла, туалетной бумаги и прочих средств гигиены, все сделано "на соплях": трубы текут, крючки отваливаются, лампочку у кровати включить нельзя – свет горит или везде, или нигде, днем духота, а по ночам такой холод, что больные спят в шапках. У кого они, конечно, есть – ведь передачи долгое время были запрещены. По словам многих "узников Ленэкспо", их привезли насильно, некоторые буквально с боем добивались выписки и отправки домой.

Василеостровский муниципальный депутат Нэлли Вавилина говорит, что ей постоянно звонят люди, у которых в Ленэкспо оказались пожилые родители, бабушки и дедушки, и к ним по много дней никто не подходит.

– По закону многих вообще не имели права туда отвозить: или в первый момент нужно было устроить показуху, заполнить госпиталь, абсолютно не готовый к встрече людей, или здесь финансовые интересы – может, каких-то страховых кампаний, – рассуждает Вавилина. – Когда людей везли в Ленэкспо, им говорили: "Не надо ничего с собой брать, там все есть" – и они оказались без лекарств, без одежды, без средств гигиены, они обменивались обмылками, женщины простыни на прокладки рвали, никто такого не ожидал – поэтому так важны были передачи. Сейчас я слежу за десятью пациентами, которых зачем-то сюда перевели из онкологического центра имени Петрова, прервав химиотерапию, – понятно, что они волнуются в ожидании своих тестов, им каждый день промедления дорог.

Больные с подтвержденным и непотвержденным ковидом лежат рядом

Передачи разрешили только с 14 мая. У Александра Рудковского в Ленэкспо оказалась мать – 78-летняя Галина Андреевна. Ее привезли из больницы им. Джанелидзе, куда она попала с серьезными ожогами, облившись кипящим молоком.

– Пришел положительный тест на ковид – и 6 мая вместо операции по пересадке кожи ее повезли в Ленэкспо. Девять дней врач к ней не подходил – и к ее соседке, которая тоже из Джанелидзе. У меня астма, у жены недавно было онкологическое заболевание, у нас трехлетний ребенок, вот мы и не забрали маму домой, но если б я знал, что творится в Ленэкспо, я бы нашел другой способ ее изолировать, – переживает Александр. – Мама жаловалась на холод, просила второе одеяло, не дали, а где же бабка найдет сестру-хозяйку? У меня нет претензий к персоналу в этих полевых условиях, просто его там очень мало. Два дня она пролежала в одной сорочке под тоненьким байковым одеялом, на штампе стоит 1999 год. Только на шестой день маме сделали обезболивающий укол и перевязку, но мази у них не было. То есть они свозят туда больных с ожогами – а лекарств от ожогов у них нет! И от давления тоже нет. У мамы пятка сожжена, а до туалета приходится ходить самой. У нее есть 10 памперсов, но она говорит – а кто их будет выносить? То есть за лежачими ухода нет вообще. Ее соседка рассказывает, что мама пытается меньше есть, чтобы меньше ходить в туалет. Хотя с едой там проблем нет, кормят очень хорошо. И только 15 мая к ней в первый раз подошел мужчина в желтом защитном костюме и говорит: "Я ваш новый лечащий врач". Мама удивилась: "А что, был какой-то другой?"

"Я лежу тут в ЭКСПО, без всякого лечения, то есть оно назначено, но ничего не делается, говорят, медперсонал не успевает, и никто ни за что не отвечает, на все вопросы: не знаю, это не к нам, сходите сами... В общем, привезли, как скотов..." – утверждает Светлана Пирожник.

"Мой папа попал из клиники Петрова в Ленэкспо 11 мая без каких-то симптомов, ему 81 год. В клинике Петрова написали диагноз двустороннее воспаление легких, хотя никакого воспаления нет, домой не отпустили, потому что там 80-летняя моя мама. Воды горячей нет, все кругом кашляют, что мне делать? Сижу в другой стране и не могу помочь", – написала депутату Вавилиной Виктория о своем отце Николае Петровиче Троицком 1939 года рождения.

Саму Вавилину потрясла история онкологического больного Храмова.

– Он пожилой, его привезли после операции, выдернули с химии и даже родственникам ничего не сказали. Он перестал всех узнавать, в туалете потерял сознание, еле выполз, мокрый, заполз на чью-то кровать и уснул, его искали два дня и перевели в ужасном состоянии в Госпиталь ветеранов войн, – рассказывает депутат.

Галину из Стерлитамака, только что родившую ребенка в центре Алмазова, тоже отправили в Ленэкспо, с новорожденным разлучили. У нее порок сердца, поэтому ей сделали кесарево сечение и требуется наблюдение гинеколога. "В больнице нет даже мази Вишневского", – утверждает она.

Поговорить об условиях работы во временном госпитале в Ленэкспо согласилась сотрудница из числа среднего медперсонала – на условиях анонимности.

– Лекарств не хватает, потому что изначально никто не предполагал, что к нам будут поступать больные с пневмонией средней тяжести. Нам было сказано, что это будет легкий ковид, пролеченный в других больницах, просто люди будут ждать в Ленэкспо свой отрицательный мазок. Но, к сожалению, к нам начали привозить и с недолеченной пневмонией, и с пневмонией средней тяжести, поэтому приходится и капельницы ставить, и полноценно лечить. С самого начала было очень мало медперсонала – на 400–450 больных шесть врачей и шесть медсестер, две процедурных и четыре постовые, и один человек на приеме. И каждому второму надо было ставить капельницы, колоть антибиотики, в четыре руки это невозможно. И мне показалось странным, что пациентов и после родов привозят, и с ожогами, и онкологических. И тех, у кого на КТ все чисто и два мазка отрицательных, зачем-то кладут ждать еще один мазок в Ленэкспо, что просто опасно – ведь рядом лежат люди с положительными мазками и пневмонией на КТ, от них же очень легко заразиться.

– А средств защиты вам хватает?

– СИЗы есть, нам сказали, что их закуплено на миллиард, но я что-то не вижу, чтобы их было прямо на миллиард. По правилам надо каждый раз менять костюм и бахилы, но нам приходится в одних бахилах ходить две-три смены, хотя они одноразовые. И костюмы носить по две смены, если не больше. Их, правда, дезинфицировали, когда мы выходили из грязной зоны, но бывало и так, что комната с антисептиками не работала.

– А почему так плохо было со средствами гигиены?

– Наверное, не рассчитывали на такой поток. Нам передали, что Беглов распорядился к 12 мая заполнить чуть ли не все Ленэкспо – и начали разом со всех больниц свозить. Для больных с пневмонией первое лечение – вода, а у нас там всего 5–6 кулеров.

– В прошлую пятницу, после многочисленных жалоб пациентов в прокуратуру, больницу посетил губернатор Беглов, сказал, что скоро откроются еще два павильона – а персонала-то хватит?

– Большинство врачей и медсестер ушли на больничный. Посмотрим, может, что-то и наладится, но только когда они будут возвращаться. Мне кажется, там система вентиляции не предназначена для больницы: то жарко, то холодно, и отрегулировать невозможно.

Устройство госпиталя вызывает вопросы и у Натальи Ароновой, инженера-проектировщика из Воронежа.

– Инфекционные больницы так не делают. Я проектировала инфекционные больницы и баклаборатории и имею полное представление, как это делается. Поразила меня эта конюшенная система клетушек, где люди лежат. Даже если там есть разделение на зоны, то почему все лежат в одной куче – у них что, у всех подтвержденный коронавирус? Еще в таких помещениях должна быть очень мощная система вентиляции, причем раздельной и с механическим побуждением. Сейчас многие больницы, превращенные в инфекционные, не снабжены необходимой вентиляцией, где воздух из грязной зоны уходит в одно место, из чистой – в другое. Нюансов много, к таким помещениям должны быть очень высокие требования, и строительные, и санитарные. А тут кажется, что взяли спортзал или ледовую арену, разделили на клетушки. Вот так брать и складывать людей можно только по законам военного времени, это мое мнение как проектировщика.

Депутат Вавилина вывесила у себя на странице фотографию контракта на СИЗы на сумму 1 029 600 000 рублей. "Почему госпиталь в Ленэкспо доверен Максиму Кабанову – тому самому, чье "эффективное" руководство привело к заражению коронавирусом более 100 медиков Госпиталя ветеранов войн? – спрашивает Вавилина. – Наоборот, Кабанову доверили распоряжаться жизнями людей, томящихся в Ленэкспо и бюджет… на закупку СИЗ. Поставщиком специализированных костюмов более чем на миллиард рублей стало рекламное агентство Рэд Стар".

Контракт на поставку СИЗов в Ленэкспо

В ближайшее время в Ленэкспо откроют еще два павильона на 1300 коек под прием больных с ковидом по ОМС. Тарифы на лечение пациентов с коронавирусом недавно были повышены: лечение тяжелой формы по ОМС обходится в 372 тыс. рублей, средней – в 174 тыс. рублей и легких – в 58 тыс. рублей. Не связаны ли желание заполнить Ленэкспо новыми пациентами и рост тарифов ОМС?

– Правду может раскрыть только прокуратура или Следственный комитет, я могу только предполагать, но вероятность того, что тут замешаны чьи-то интересы, велика, – считает экономист Владимир Грязневич. – В самом начале пандемии контракты на тесты были отданы одной компании, хотя, по моей информации, качественно делать это могли многие фирмы. То же самое было с аппаратами ИВЛ, возникла монополизация госпоставок. Добросовестная прокуратура сразу бы вцепилась в практику направления людей на долечивание в этот лечебный лагерь в Ленэкспо, больницей это трудно назвать. Тем более что такой резкий рост стоимости лечения больных тоже не очень понятен и прозрачен.

Пребывание одного пациента в день в госпитале Ленэкпо обходится бюджету в 4 тысячи 165 рублей в сутки, за ту же сумму, пишет Фонтанка, можно снять номер в "Рэдиссоне". Не дешевле ли было бы арендовать пустующие гостиничные номера и действительно изолировать пациентов друг от друга, а не строить временный госпиталь за 416 млн рублей? – спрашивают пользователи соцсетей.

Депутат Нэлли Вавилина обратилась по поводу госпиталя в Ленэкспо к губернатору Беглову и в местный Минздрав, но ответов не получила. 15 мая Беглов посетил больницу в Ленэкспо. В информации, размещенной на сайте городской администрации, жалобы пациентов объясняются тем, что ни у кого нет опыта работы в полевых госпиталях. "Губернатор поручил увеличить финансирование временного госпиталя на приобретение средств гигиены и воды. Для маломобильных пациентов… выделить дополнительные коляски. Чтобы ускорить тестирование, анализы пациентов из госпиталя в Ленэкспо будет оценивать лаборатория… НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера", – говорится в официальном сообщении.

Получить оперативные комментарии в комитете здравоохранения Петербурга и Роспотребнадзоре корреспонденту "Север.Реалии" не удалось. Прокуратура в ходе проверки временного госпиталя для заболевших ковидом нарушений не нашла.