«Про вспышку коронавируса в школе говорили давно, а сейчас уже умирают люди» 5 19.05.2020, 8:07

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Подробности о смерти учительницы из средней школы №61 в Гомеле.

Несколько жителей Гомеля сообщили телеграм-каналу «Баста!» подробности о смерти учительницы из средней школы №61. Неделю она провела на аппарате ИВЛ в больнице.

«Добрый день, - пишет один из читателей. - Вчера стало известно, что умерла учительница из гомельской школы №61. Учителя боятся об этом говорить даже между собой».

«В средней школе №61 в Гомеле умерла учительница начальной школы. Ей было 58 лет. Неделю провела на аппарате ИВЛ. Ее муж и дочь тоже в больнице с пневмониями. Про вспышку коронавируса в этой школе говорили давно. А сейчас уже умирают люди», - рассказал каналу другой житель Гомеля.

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