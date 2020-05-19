Коронавирусом в мире заразилось почти пять миллионов человек 19.05.2020, 8:32

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Фото: Reuters

Бразилия вышла на третье место по числу инфицированных.

На данный момент в мире коронавирусом заразилось 4 894 254 человека. Умерло с начала пандемии 320 186.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 88 858 человек. Больше всего заразилось в США (22 630, всего - 1 550 294), Бразилии (14 288, всего - 255 368) и России (8 926, всего - 290,678).

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 3 445 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США — 1 003 человека. На втором и третьем месте идут Бразилия (735) и Перу (141).