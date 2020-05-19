Правительство Ливии отбило авиабазу у мятежного генерала Хафтара 1 19.05.2020, 8:46

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База Эль-Ватыя имеет важное стратегическое значение.

Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) Ливии взяло под контроль ключевую тыловую авиабазу Эль-Ватыя в 140 километрах к юго-западу от Триполи, с 2014 года использовавшуюся силами командующего "Ливийской национальной армией" (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом сообщил глава ПНС Фаиз Сарадж, передает dw.com.

"Мы с гордостью объявляем об освобождении базы Эль-Ватыя", - указал Сарадж.

Осада объекта продолжалась около недели. С начала мая вооруженные отряды ПНС трижды пытались взять его штурмом. База имела стратегическое значение, поскольку там размещалась используемая для воздушных ударов авиация ЛНА.

Наступление генерала Хафтара на Триполи

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года в стране прошли парламентские выборы: победу на них одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны. Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим "Ливийской национальной армией". Генерал Хафтар и политические структуры на востоке страны не хотят признавать правительство Сараджа. С апреля 2019 года Хафтар совершает попытки наступления на Триполи.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера. Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии.

В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие в этой стране "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов ЧВК Вагнера для поддержки "Ливийской национальной армии".