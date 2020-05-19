Коронавирус бушует в Гродненской области: очевидное уже не скроешь 1 19.05.2020, 8:59

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Поражены крупные предприятия, школы и государственные организации.

Читатели пишут о новых очагах Covid-19 в населенных пунктах Гродненской области. Закрыты на карантин две школы в Новогрудке, Увеличилось количество заболевших в школах №18 і №36 в Гродно, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Сейчас уже необходимо говорить о реальной вспышке коронавируса в школе №18 в Гродно. Ко всем уже подтвержденным случаям добавились ещё два ученика из 11-х классов и один из младших. Вот-вот должны быть результаты анализов по остальным", - пишет читатель канала из Гродно.

"Три подтвержденных случая коронавируса в польской школе№36 в Гродно. Два класса - на карантине, часть преподавателей - контакты первой степени", - сообщает подписчик канала.

"В Новогрудке закрыли одну из швейных фабрик, там 8 человек в бригаде с подтвержденным диагнозом Covid-19. Также на карантине школы №7 и №4, несколько детских садиков. Уже не скроешь очевидное, хоть и СМИ молчат", - сообщает подписчик канала.

"Лида, торгово-производственная фирма "Лида". Два подтвержденных случая, а именно у заместителя директора и заместителя главного бухгалтера. Муж замдиректора - тоже с Covid-19. Есть заболевшие и в других организация города, но информацию точную скрывают, а дезинфекцию не проводят", - пишут из Лиды.

"Несколько заболевших в Гродно, в доме на улице Кремко, 4А. В доме живут сотрудники "Гродно Азот", о вспышке на предприятии писали ранее. Медики постоянно приезжают проверять состояние заболевших", - сообщает подписчик канала.

"Волковысский район. В одних только поселках Россь и Красносельский - около 50 подтвержденных случаев коронавируса. В Росси, умер мужчина 1958 года рождения, работал председателем сельсовета в одной из деревень района. Лежал в районной больнице на ИВЛ", - пишет читатель канала.

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