Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ 1 19.05.2020, 9:03

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

У организации есть 30 дней на выполнение требований — или США выйдут из нее.

Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это следует из письма, направленного Трампом директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. Президент США опубликовал его в понедельник на своей странице в Twitter.

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в послании.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Разбирательства в отношении ВОЗ

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

Независимость ВОЗ от Китая

Трамп считает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы.

«Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая, — полагает Трамп. — Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро».