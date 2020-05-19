Белорусская экономика уходит в пике 3 19.05.2020, 9:05

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Какие отрасли просели больше всего?

Белорусская экономика пострадала от нефтяного спора с Россией и пандемии коронавируса, пишут naviny.by.

Какие отрасли показали наибольший спад? Объем промышленного производства снизился на 3,8%. Оптовый товарооборот упал на 10,3%. Товарооборот общественного питания снизился на 11,2%. Не лучше обстоят дела и в транспортной отрасли. Объем перевозок грузов сократился на 10,1%, пассажиров — на 10,7%.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб назвал такие результаты работы экономики ожидаемыми.

Положительную динамику показали те отрасли, которые коронакризис не затронул напрямую. К примеру, в Беларуси не было карантина, поэтому стройки не останавливались. Розничную торговлю поддержал резкий рост спроса на некоторые товары в конце марта — начале апреля на фоне пандемии и снижении курса рубля.

В то же время из-за коронавируса белорусы стали реже пользоваться общественным транспортом, некоторые объекты общепита временно закрылись. А те рестораны и кафе, которые продолжили свою работу, в условиях самоизоляции не пользовались прежним спросом.

Помимо пандемии негативное влияние на экономику оказал нефтяной спор с Россией. Из-за отсутствия полноценных поставок сырья белорусские НПЗ в начале года работали на минимальной загрузке. Нефтяные проблемы также негативно повлияли на оптовую торговлю нефтепродуктами и трубопроводный транспорт.