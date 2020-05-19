COVID-19: больной пресс-секретарь Путина и теория заговоров 1 Вадим Денисенко, «Деловая столица»

19.05.2020, 9:22

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Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Почему в РФ должны болеть премьеры и прочие Санчо Пансы.

Путин скрылся в Новоогарево. Он, конечно, записывает какие-то обращения, но его нет нигде. И избирателю это не нравится. Потому избиратель впервые шепотом говорит: "А может, Путин зас*ал"?

Рейтинг поддержки Путина упал до рекордных 59% и продолжает спускаться вниз. "Величие России" столкнулось лбом с экономическим кризисом и полной несостоятельностью власти решить проблему эпидемии.

Страх простого гражданина и ощущение того, что власть не может тебя защитить (а до сих пор всегда же защищала), сделали то, чего не могли сделать ни оппозиция, ни коррупция. И все это на фоне видео Путина в желтом защитном костюме утенка, в котором он посещал больных коронавирусом. И именно это видео сделало всемогущего Путина смешным.

Что делает российская пропаганда в течение последних недель? Она пытается еще больше запугать россиян вирусом и придумывает разные страшилки. Это не работает по разным причинам, но самая главная: власть оказалась неспособной решить вопрос вируса. А самое главное: Путин скрылся от своего народа.

И здесь мы переходим к теории заговоров. Сначала совершенно неожиданно заболел коронавирусом новоназначенный премьер Мишустин. Теперь заболел пресс-секретарь Песков. Одним словом, вокруг Путина, просто рядом с ним, разрываются бомбы. Для этого ему нельзя быть рядом с людьми. Он должен беречь себя, потому что вокруг него враждебный вирус косит ближайшее окружение.

Конечно, в идеале он должен сам заболеть, а потом чудесным образом выздороветь, но Путин бессмертен и он никогда и ни при каких обстоятельствах не болеет. Коронавирус мог бы снова поднять его рейтинг, но образ бессмертного будет сломан.

Вот поэтому и должны болеть его премьеры и Санчо Пансы. А если бы кто-то из этого окружения умер, тогда действительно люди поверили бы в то, что Путин не испугался коронавируса, а воюет на передовой в новоогаревском бункере.

Поэтому если кто-то из ближайшего окружения Путина отдаст концы от коронавируса, мы так никогда и не узнаем: он умер от болезни или ради нескольких пунктов рейтинга диктатора.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»