ЕС потребовал немедленно освободить журналистов в Беларуси 2 19.05.2020, 9:28

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Внешнеполитическая служба Евросоюза выступила с жестким заявлением.

Брюссель требует незамедлительно освободить пять журналистов, на минувшей неделе задержанных и приговоренных к административному аресту в Беларуси по делу об участии в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, сообщает Deutsche Welle.

Речь идет об Александре Буракове-старшем, сотрудничающем с Deutsche Welle, его племяннике - Александре Буракове-младшем, Михаиле Аршинском, Дмитрии Лупаче и Алесе Асипцове.

"Свободные, разноплановые и независимые СМИ - это одна из основ демократического общества", - уверены во внешнеполитической службы ЕС. Выборы запланированы на 9 августа.

В этой связи Евросоюз настаивает на немедленном освобождении репортеров и требует гарантировать им право выполнять свою работу "без страха" и угрозы вмешательства.

Бураков-младший не выходил из квартиры несколько дней

Бураков-младший был задержан 15 мая, последним из пяти журналистов. Он знал, что его разыскивают сотрудники милиции, поэтому не выходил из квартиры несколько дней. В минувшую пятницу милиция в сопровождении домовладельца пришла к нему, после чего он был доставлен в отделение милиции Ленинского района Могилева.

По данным правозащитного центра "Весна", с 6 мая всего были задержаны или вызваны в милицию около 120 человек. При этом 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. Еще 20 человек оштрафованы на общую сумму примерно в 6 тысяч евро (в пересчете).